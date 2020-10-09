В Городской больнице №6 Владимира на 50 миллионов приобретут компьютерный томограф.

Наборьбу с коронавирусом во Владимирской области дополнительно выделено более 270 миллионов рублей.Из них почти восемьдесят - направлено на укрепление материально-технической базы медорганизаций региона, которые приняли на себя основную лечебную нагрузку. Для Городской больницы6 Владимира на 50 миллионов приобретут компьютерный томограф, модуль для него и лабораторное оборудование для диагностики ковида. На оставшиеся средства будет закуплено диагностическое оборудование для учреждений, в которых проводится тестирование на ковид.