Модернизация проводится в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Во Владимирской области внедряется целевая модель Центра занятости населения нового типа. Обновленная служба занятости должна оперативно реагировать на риски безработицы и на неэффективную занятость граждан. Модернизация службы занятости проводится в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Площадкой пилотного проекта в 33-м регионе стал Владимирский центр занятости населения.Действительно, сейчас в регионе, как и в РФ в целом, безработица сочетается с острым дефицитом востребованных профессий. Эту проблему обсудили на стратегической сессии Департамента труда и занятости населения области «Разработка сценариев взаимодействия пилотного центра занятости населения с работодателями при предоставлении услуг по принципу «бизнес-ситуации» в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».В центре обсуждения была тема эффективного обеспечения малых предприятий качественными трудовыми ресурсами. Служба занятости сегодня должна оказывать работодателю комплекс услуг, ориентированных на индивидуальные особенности его бизнеса.