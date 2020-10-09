По подозрению в причастности к совершению кражи задержан и впоследствии арестован 32-летний житель Карачаево-Черкесской Республики.

В конце сентября текущего года в полицию обратились представители салона сотовой связи, сообщившие о пропаже дорогостоящих мобильных телефонов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.В ходе анализа записей с камер видеонаблюдения установлено, что молодой человек открыл стеллаж, из которого похитил девять гаджетов на сумму почти 400 000 рублей.Спустя некоторое время по подозрению в причастности к совершению кражи задержан и впоследствии арестован 32-летний житель Карачаево-Черкесской Республики.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативниками устанавливают местонахождение похищенного имущества.