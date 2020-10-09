Ущерб составил 47 000 рублей.

В июне текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о пропаже мопеда, сообщает пресс-служба ведомства.Полиция установила причастность к угону двух местных жителей 20 и 21 лет. Фигуранты свою вину признали. Парни пояснили, что увидели стоящие у фонарного столба мопеды. Захотели покататься. Одно из транспортных средств не было закреплено. Его ребята и угнали. Однако насладиться в полной мере катанием на чужом мопеде у них не получилось. Вскоре он загорелся.«Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 47 000 рублей», - добавили в пресс-службе УМВД региона.По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.