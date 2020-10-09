Фигуранты воспользовались тем, что транспорт, оставленный без присмотра, не был закреплен запорным устройством.

В июне текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о пропаже мопеда.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, сотрудники полиции установили причастность к угону 20 и 21-летнего местных жителей.Фигуранты свою вину признали, пояснив, что, проходя мимо одного из домов в городе Гусь-Хрустальный, обратили внимание на стоящие у фонарного столба мопеды. Одно из транспортных средств не было закреплено запорным устройством, и злоумышленники смогли свободно его угнать, планируя покататься.Из-за неосторожного обращения с огнем по пути произошло возгорание мопеда. Злоумышленники скрылись с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции.Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 47 000 рублей.По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.