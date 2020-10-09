На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 9 октября лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 9 октября лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 - во Владимире10 - в Гусь-Хрустальном районе8 - в Муромскомском районе5 - в Ковровском районе5 - в Собинском районе4 - в Юрьев-Польском районе4 - в Вязниковском районе3 - в Селивановском районе3 - в Александровском районе2 - в Суздальском районе1 - в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 7772 случая заболевания (1381 сл. в г. Владимире, 1122 сл. в Гусь-Хрустальном, 769 сл. о. Муром, 730 сл. в Петушинском, 646 сл. в Ковровском, 604 сл. в Александровском, 418 сл. в Вязниковском, 345 сл. в Юрьев-Польском, 338 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 212 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 172 сл. в Суздальском, 163 сл. в Селивановском, 136 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.