В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу...

Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении на столичного нумизмата.Как сообщалось ранее, в дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы обратился 61-летний житель столицы. Заявитель сообщил, что когда он выходил из квартиры, расположенной в Мещерском переулке, на него напали неизвестные мужчины в черных масках. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники толкнули потерпевшего обратно в квартиру, связали скотчем его и родственников, находившихся в помещении, после чего, похитив коллекцию монет и денежные средства, скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР УВД по ЮВАО, ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали троих членов организованной группы в возрасте от 39 до 50 лет, двое из которых имеют судимости.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования установлено, что члены организованной группы на протяжении длительного времени следили за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и круг общения. Размер причиненного ущерба увеличился до 8 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18