Судя по снимкам, помещения поликлиники находятся в ужасном состоянии - осыпается штукатурка, от стен отходит краска.

Во владимирских пабликах появились фотографии, сделанные в Собинской районной больнице.Судя по снимкам, помещения поликлиники находятся в ужасном состоянии - осыпается штукатурка, от стен отходит краска.Состояние медучреждения местным журналистам прокомментировала главврач Собинской районной больницы Светлана Муравьева. По её словам, здание поликлиники нуждается в реконструкции. Понимая остроту возникшей ситуации, руководство изыскивает возможность ремонта собственными средствами, без привлечения денег областного бюджета. В настоящее время рассматривается возможность вхождения в федеральную программу и получения средств напрямую из федерального бюджета.