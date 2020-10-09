Очередные изменения внесены в указ губернатора от 17 марта 2020 года. Владимирским предпринимателям отныне запрещено обслуживать горожан без масок. Теперь неважно, куда ты пошел или поехал: в

Очередные изменения внесены в указ губернатора от 17 марта 2020 года. Владимирским предпринимателям отныне запрещено обслуживать горожан без масок. Теперь неважно, куда ты пошел или поехал: в автомастерскую, в магазин за продуктами или на маникюр. Если нет маски, Вас могут развернуть сразу в дверях. Губернатор дал четко понять: при отсутствии у покупателей средств индивидуальной защиты,