Молодой человек в момент, когда работники салона за ним не наблюдали, открыл стеллаж и похитил девять гаджетов.

Во Владимирской области задержан подозреваемый в совершении кражи девяти дорогостоящих мобильных телефонов.По информации областного УМВД, в конце сентября в полицию по Собинскому району обратились представители салона сотовой связи, сообщившие о пропаже дорогостоящих мобильных телефонов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе анализа записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что неизвестный молодой человек в момент, когда работники салона за ним не наблюдали, открыл стеллаж, откуда похитил девять гаджетов на сумму почти 400 000 рублей.Информация о происшествии с приметами подозреваемого была передана всем оперативным службам и наружным нарядам полиции.В результатена одной из районных автостанцийбыл задержан и впоследствии арестован 32-летний житель Карачаево-Черкесской Республики.Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативниками устанавливают местонахождение похищенного имущества.