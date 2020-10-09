9 октября директор регионального департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев провёл брифинг на эту тему.

К началу октября во Владимирской области было зарегистрировано 31,1 тысячи безработных, сообщил 9 октября на брифинге директор регионального департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев. Всего на учёте в службе занятости стоит более 32 тысяч человек. Уровень безработицы достиг 4,2%. До пандемии он был равен 0,9%.По данным ведомства Андрея Григорьева, на выплату пособий безработным в регионе выделено 1,5 миллиарда рублей. Все районы Владимирской области ощутили проблемы с занятостью в период пандемии, но ситуация немного выравнивается. Сложнее всего она во Владимире и Александрове.«Заметна тенденция к снижению этого показателя. За неделю число безработных снизилось на 590 человек – это не только те, кто снят с учёта, но и жители, которых мы трудоустроили. На сегодняшний день Центры занятости работают в обычном режиме», - пояснил он.В сентябре работу нашли 2,5 тысячи человек. С 1 октября, в том числе и через «биржу труда», проблемы с занятостью решили уже более 890 человек. Из них половина при помощи центров занятости.«Сейчас мы делаем акцент на заявки сельхозпредприятий. Требуются повара, швеи, водители, инженеры, токари, слесари», - добавил Андрей Григорьев.На временных рабочих местах и на общественных работах заняты около 680 человек. Программа поддержки предприятий, организовывающих временные места и общественные работы, рассчитана до конца 2020 года. Не исключено, что она будет продлена, если ситуация с коронавирусом вновь ухудшится.