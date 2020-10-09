Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены приговора.

Вступил в силуприговор Камешковского районного суда, которым 39-летний житель района осужден к длительному лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней.Осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Кроме того, присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору и окончательно назначено 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, утверждал, что потерпевшая его оговорила. В апелляционной жалобе защитник просил приговор суда отменить и вынести по делу оправдательный приговор.Однакоапелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены приговора Камешковского суда.