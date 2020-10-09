Ситуация с коронавирусом в России и мире остается напряженной, ведь недуг с каждым днем поражает все больше людей. Последние новости о COVID-19 на сегодня, 9 октября, читайте на сайте Дни.ру.

Ситуация с коронавирусом в России и мире остается напряженной, ведь недуг с каждым днем поражает все больше людей. Последние новости о COVID-19 на сегодня, 9 октября, читайте на сайте "Дни.ру".Коронавирус в МосквеЗаболели – 318 111Умерли – 5 497Выздоровели – 257 703В Москве обстановка с распространением коронавируса складывается тревожная. С этой недели всем школьникам и пенсионерам столицы рекомендуется не выходить на улицу. Льготный проезд на транспорте для этих групп населения был приостановлен. Также дома следует оставаться людям, страдающим от хронических заболеваний.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переводе 108 школ на дистанционное обучение. Глава ведомства отметил, что система образования в России в целом работает полноценно, процессу обучения ничего не угрожает.Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 260 112Умерли – 22 056Выздоровели – 1 002 329По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 439 тысяч – за последние сутки.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения коронавируса ускорились в 60 регионах страны.Коронавирус в миреЗаболели – 36 077 702Умерли – 1 054 712Выздоровели – 25 153 684