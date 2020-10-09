Ситуация с коронавирусом в России и мире остается напряженной, ведь недуг с каждым днем поражает все больше людей. Последние новости о COVID-19 на сегодня, 9 октября, читайте на сайте Дни.ру.
Ситуация с коронавирусом в России и мире остается напряженной, ведь недуг с каждым днем поражает все больше людей. Последние новости о COVID-19 на сегодня, 9 октября, читайте на сайте "Дни.ру".
Коронавирус в Москве
Заболели – 318 111
Умерли – 5 497
Выздоровели – 257 703
В Москве обстановка с распространением коронавируса складывается тревожная. С этой недели всем школьникам и пенсионерам столицы рекомендуется не выходить на улицу. Льготный проезд на транспорте для этих групп населения был приостановлен. Также дома следует оставаться людям, страдающим от хронических заболеваний.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переводе 108 школ на дистанционное обучение. Глава ведомства отметил, что система образования в России в целом работает полноценно, процессу обучения ничего не угрожает.
Коронавирус в России
Заболели – 1 260 112
Умерли – 22 056
Выздоровели – 1 002 329
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 439 тысяч – за последние сутки.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения коронавируса ускорились в 60 регионах страны.
Коронавирус в мире
Заболели – 36 077 702
Умерли – 1 054 712
Выздоровели – 25 153 684