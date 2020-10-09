Оперативный штаб опубликовал свежие данные статистики по коронавирусу в России. Ситуация с распространением болезни остается непростой.

Оперативный штаб опубликовал свежие данные статистики по коронавирусу в России. Ситуация с распространением болезни остается непростой.За прошедшие сутки опасную болезнь обнаружили 12 126 жителей 85 регионов страны. Выздоровели и выписались из медучреждений 7 092 человека. Умер 201 пациент.На первом месте по числу инфицированных остается Москва. В столице выявили 3 701 больного COVID-19. Далее идет Санкт-Петербург с 469 заразившимися. Тройку замыкает Московская область, где заразу подхватили 411 человек.Таким образом, общее число больных коронавирусом в России составляет 1,27 миллиона. За весь период пандемии полностью вылечилось более 1 миллиона граждан, скончались 22 тысячи жителей страны, сообщает стопкоронавирус.рф.Материал дополняется.