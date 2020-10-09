Загорелся нежилой дом площадью 200 кв. метров на улице Рабочий спуск.

Накануне вечером во Владимире произошел крупный пожар. Загорелся нежилой дом площадью 200 кв. метров на улице Рабочий спуск.Сообщение о возгорании поступило в 19.02. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что происходит горение нежилого дома, часть которого использовалась под дачу. Общая площадь пожара составила 200 кв.м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек. Говорится в сообщении регионального МЧС.