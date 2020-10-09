Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности выезда оппозиционера Светланы Тихановской в Литву. По его словам, на экс-кандидата в президенты готовили покушение.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности выезда оппозиционера Светланы Тихановской в Литву. По его словам, на экс-кандидата в президенты готовили покушение.В пятницу, 9 октября, белорусский лидер выступил на совещании по актуальным вопросам. В ходе заседания Александр Лукашенко высказался о демонстрациях и поездке Светланы Тихановской в Литву.Президент заявил, что сразу после оглашения итогов выборов протестующие хотели одного – принести сакральную жертву. Ей якобы должна была стать один из лидеров оппозиционного движения Светлана Тихановская.Лукашенко вспомнил, как связался с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и попросил его вместе с поздразделением взять под контроль штаб оппозиции. В противном случае могло бы случиться несчастье.По словам президента, злоумышленники планировали поджечь здание, где находилась Тихановская, и свалить случившееся на власть. К операции по спасению оппозиционера были подключены 120 сотрудников силовых ведомств.На следующий день экс-кандидат на пост главы Белоруссии встретилась с министром внутренних дел Юрием Караевым. Она попросила главу ведомства вывезти ее из страны.лично распорядился, чтобы оппозиционеру дали 15 тысяч долларов для жизни за границей. "Большое спасибо вам", – плакала у меня на шее. Вывезли", – заключил белорусский лидер.