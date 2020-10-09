Жителям области наплевать на экологию? Стекло, пластик, пакеты, упаковка из-под еды и другой биологический мусор – вот что ждет отдыхающих на берегу водоемов вместо чистого пляжа. А ведь

Жителям области наплевать на экологию? Стекло, пластик, пакеты, упаковка из-под еды и другой биологический мусор – вот что ждет отдыхающих на берегу водоемов вместо чистого пляжа. А ведь могло быть иначе, если бы люди вывозили за собой мусор, а не устраивали там, где отдыхают стихийные свалки. Чтобы помочь природе общественники провели экологическую акцию в рамках