Жуткая история произошла в городе Карпинск Свердловской области. Началась она с того, что 37-летняя местная жительница родила ребенка. Для нее он стал уже третьим. Коллегам она сказала, что ..

Жуткая история произошла в городе Карпинск Свердловской области. Началась она с того, что 37-летняя местная жительница родила ребенка. Для нее он стал уже третьим. Коллегам она сказала, что младенец умер при родах. Однако на самом деле девочка родилась здоровой, просто мать решила спрятать ее ото всех.Она заперла ребенка в шкафу, поила только водой и ждала, когда он умрет. Во время одной из пьянок подружки женщины, с которыми та гуляла несколько месяцев, случайно нашли младенца, передает телеканал "". Девочку в истощенном состоянии госпитализировали. Мать проверяют на вменяемость.