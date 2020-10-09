Когда выезжал на главную – не заметил автомобиль. Две легковушки столкнулись в центре Вязников. Авария произошла на одной из центральных улиц. По предварительной информации полиции,

Когда выезжал на главную – не заметил автомобиль. Две легковушки столкнулись в центре Вязников. Авария произошла на одной из центральных улиц. По предварительной информации полиции, водитель отечественной легковушки, выезжая на главную дорогу не заметил, что там движется другой автомобиль отечественной сборки. Пострадавших среди людей нет, а вот представителей отечественного автопрома теперь ждет ремонт, кого-то даже