Не может мужик иметь детей. Ну посовещался с женой, и решил вpять мальчика в детдоме. Пришёл туда. Стоит выбирает. Смотрит - класный такой ребёнок. Подзывает он его к себе и спрашивает:
- Как тебя зовут?
Мальчёнка тихо, вяло так:
- Геееена.
Ну мужик ему:
- Вали отсюда.
Понравился ему другой. Подзывает он его к себе тоже и спрашивает, как того зовут. Мальчёнка скромно, тихо вытягивает:
- Ваааася.
Мужик его тоже отослал... Понравился ему третий. Подзывает он и его, спрашивает имя. Мальчёнка, делая жест рукой (резко её вытягивает вперёд), и бодро произносит:
- МаксИмка!!!
Мужик ему:
- Во. Наш человек!
И усыновил. На завтра отмечают дома это событие. Друг семьи интересуется ребёнком. Новоявленный отец показывает того. Ну друг его подзывает, спрашивает:
- А
еще анекдот!