Владимирские общественники считают, что память о великом князе достойна увековечения во Владимирской области.

Через два года будет отмечаться 800-летие со дня рождения святого . Владимирские общественники считают, что память о великом князе достойна увековечения во Владимирской области. Они предлагают присвоить имя Александра Невского школе №46, которая будет сдана в 2021 году в микрорайоне Коммунар города Владимира, достроить Александро-Невский храм в микрорайоне Веризино.губернатору Владимиру Сипягину, главе Владимира Андрею Шохину и митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону подписали Роман Александров, Юрий Борисов и Людмила Бундина.Уважаемый Владимир Владимирович!Уважаемый Андрей Станиславович!Дорогой Владыка!Через два года на общероссийском уровне будет отмечаться 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Ярославича Невского.24 июня 2014 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого знаменательного события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа».Известно, что основные мероприятия пройдут в 2021 году на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Псковской, Новгородской, Владимирской и Ярославской областей.Образ святого князя вдохновлял деятелей культуры и искусства: Павла Корина, Михаила Нестерова, Сергея Эйзенштейна, Николая Черкасова и многих других.Александр Невский – национальный герой. Его первым в череде выдающихся полководцев назвал Иосиф Сталин в знаменитой речи 7 ноября 1941 года. Важность исторической фигуры подчеркивает и еще один факт: орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.Владимир неразрывно связан с историей жизни и деяний князя Александра Ярославича. В нашем городе, в Богородице-Рождественском монастыре, было и первое после кончины в Городце место упокоения «солнца Русской земли», до переноса его мощей в Санкт-Петербург. К сожалению, на данный момент наш регион оказывается на периферии подготовки празднования юбилея.Во Владимире, в красносельском микрорайоне, есть улица (хотя даже улочкой её трудно назвать) Александра Невского. На ней всего два дома. Если честно, это весьма скромно для масштаба исторической личности великого князя.Мы считаем, что память о великом и святом князе достойна увековечения в нашем регионе.Среди наших предложений: присвоить имя Александра Ярославича Невского средней школе №46, новое здание которой будет сдано в 2021 году; достроить Александро-Невский храм в микрорайоне Веризино; увековечить князя в топонимических объектах в городах Владимирской области, связанных с жизнью «Имени России».Надеемся на поддержку в реализации данной инициативы!Авторы инициативы:Роман Александров - общественный деятель Владимирской области;Юрий Борисов - член Общественной палаты Владимирской области;Людмила Бундина - депутат Совета Народных депутатов города Владимира.