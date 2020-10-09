Установлено, что для совершения сделки злоумышленник предъявил поддельный паспорт на чужое имя с вклеенной в документ собственной фотографией...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился предприниматель, занимающийся инвестированием денежных средств по договору займа. Он сообщил, что в офис одной из юридических фирм, которая сопровождала данную сделку, пришел неизвестный для получения 6 миллионов рублей под залог якобы принадлежащей ему квартиры. Однако предъявленный паспорт вызвал у заявителя сомнение в подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в 1-м Люсиновском переулке задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Подмосковья.Установлено, что для совершения сделки мужчина предъявил поддельный паспорт на чужое имя с вклеенной в документ собственной фотографией. При попытке получения части денежных средств в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей он был задержан сотрудниками полиции и не смог довести свой преступный умысел до конца.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60