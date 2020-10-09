Независимые исследования подтвердили опасения общественников – недостатки найдены около 59 школ региона.

Эксперты регионального ОНФ предлагают предусмотреть отдельным пунктом выделение денег из дорожного фонда для обустройства пешеходных переходов в соответствии с нацстандартами безопасности. Инициатива стала итогом мониторинга в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу».Обсудить вопросы безопасности детей вблизи учебных заведений пришли все заинтересованные стороны - от представителей УГИБДД до муниципальных чиновников.По итогам мониторинга выяснилось, что современным требованиям национального стандарта по обустройству пешеходного перехода соответствует лишь один объект в области – пешеходный переход на улице Красноармейской в областном центре. В связи с этим у общественников возникло предложение к властям.«Наше предложение связано с тем, чтобы во всех муниципальных образованиях из дорожного фонда были выделены деньги на исследование маршрутов «дороги в школу» и обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами безопасности», - объяснил позицию координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь Шубников.По статистике областного УГИБДД, в целом по области в этом году зафиксировано снижение детского травматизма на пешеходных переходах. А независимые от ОНФ исследования безопасности вблизи образовательных учреждений подтвердили опасения общественников – недостатки найдены около 59 школ региона. Знаки на 23 пешеходных переходах отсутствовали, а около 9 образовательных учреждений не были установлены искусственные неровности.Представители администраций муниципалитетов отметили, что большая часть недостатков, которые были выявлены в ходе мониторинга общественников, уже устранена – подрезка деревьев около знаков, установка новых знаков, где их не было, монтаж искусственных неровностей. Например, в Муроме до конца года, в соответствии с требованиями активистов ОНФ, появится кнопочный светофор, а в Коврове обустроят еще два пешеходных перехода.