Первый заместитель губернатора выступил с обращением к жителям Владимирской области. Сергей Шевченко от имени всей областной администрации попросил граждан оставаться дома в эти выходные.

Первый заместитель губернатора выступил с обращением к жителям Владимирской области. Сергей Шевченко от имени всей областной администрации попросил граждан оставаться дома в эти выходные. По мнению чиновников, такое ограничение необходимо, чтобы не допустить осложнения эпидобстановки и разомкнуть цепочку контактов. Если владимирцы проведут выходные в домашней обстановке, как просят в администрации, это поможет предотвратить новые заражения. Сергей Шевченко, первый зам.