В Ковровском районе обнаружили минометные снаряды. Опасную находку сделали жители деревни Юдиха. К месту происшествия вызвали спасателей, пожарных и полицию. Экстренные службы приехали на

В Ковровском районе обнаружили минометные снаряды. Опасную находку сделали жители деревни Юдиха. К месту происшествия вызвали спасателей, пожарных и полицию. Экстренные службы приехали на место, специалисты по разминированию обезвредили снаряды и разобрали их. Кто и с какой целью оставил в деревне оружие, пока неизвестно.