Редакция продолжает отвечать на вопросы читателей.

В рамках работы с обращениями наших читателей, редакция, при помощи специалистов, отвечает на наиболее актуальные и частозадаваемые вопросы.Д. Мишустин, Владимир:- Видел, как на Судогодском шоссе произошла большая авария. Одна из машин лежала перевёрнутой. Известны обстоятельства?Инспектор Управления ГИБДД области Михаил Маслов:- Авария с участием 4 автомобилей произошла на въезде в микрорайон Заклязьменский. По предварительным данным, столкнулись машины «Скания», «ВАЗ-2115», которые ехали в сторону Владимира, и автомобили «Форд» и «Дукато», один из которых двигался по встречной полосе реверсивного движения. В результате аварии легковая машина перевернулась. Пострадал один человек - водитель автомобиля «ВАЗ 2115». Ему оперативно оказали медицинскую помощь на месте ДТП.​