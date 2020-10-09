Злоумышленник, используя доступ к специальному программному обеспечению, в одном из хостелов на Селезневской улице незаконно зарегистрировал иностранных граждан...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан.В полицию поступил рапорт участковых уполномоченных полиции об обнаружении признаков преступления. Установлено, что неизвестные в одном из хостелов на Селезневской улице незаконно зарегистрировали иностранных граждан.В ходе проверки полицейские по данному адресу задержали подозреваемого – 26-летнего москвича.Установлено, что злоумышленник, используя доступ к специальному программному обеспечению, по вышеуказанному адресу поставил на регистрационный учет по месту пребывания иностранных граждан, при этом не предоставил им данное жилое помещение для проживания.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60