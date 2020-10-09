«Ростелеком» и «АльфаСтрахование» запускают совместные онлайн-продажи страховой защиты от несчастного случая для детей и взрослых с возможностью помесячной оплаты «по подписке».

«Ростелеком» и «АльфаСтрахование» запускают совместные онлайн-продажи страховой защиты от несчастного случая для детей и взрослых с возможностью помесячной оплаты «по подписке». Стоимость полиса — от 60 рублей в месяц. Страховая защита оформляется всего за несколько минут на сайте insur.rt.ru, а полис высылается на электронную почту. По программе можно застраховать взрослого, ребенка или всю семью (до