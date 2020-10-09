Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 10 октября в 8.00.
Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 10 октября в 8.00.
- Одна кошка - хорошо! А 30 -
лучше! Большая котосемья приглашает в гости !
- Какие листья сжигаем, а какими укрываем? Поможем саду пережить зиму.
- Вспомним древнее ремесло - ткачество. Где не перевелись еще мастерицы?
- Царский друг, поэт и офицер..Воскрешенное имя 100 лет спустя- Павел Булыгин.
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и какая песня Битлз появилась благодаря яичнице? На что еще может вдохновить воздушный скрэмбл?