О чем мы расскажем в ТВ-эфире?
О чем мы расскажем в ТВ-эфире?
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Осовременили.
Общественные пространства преображаются. Что предлагают жители и что уже сделали архитекторы в парках Добросельский и у дворца Пионеров?
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Долгожданный ремонт.
На подарок собирали всем миром. К восьмисотлетию Александра Невского во Владимире отремонтируют древнейшую святыню.
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Рыжая плутовка
С таким домашним питомцем точно не соскучишься! Каково это держать в квартире лису, пусть даже крохотную?
- Их объединил известный боксёр Александр Поветкин. Владимирский филиал РАНХиГС и город Чехов подписали договор о взаимовыгодном сотрудничестве.