У школьников появилась возможность выбрать интересную профессию . В регионе стартовал проект "Билет в будущее".
У школьников появилась возможность выбрать интересную профессию . В регионе стартовал проект "Билет в будущее".
- Ставьте везде, ваша вотчина жарьте не хочу. Главное, чтобы вы запомнили где ваша сковорода!
А во Владимирском технологическом колледже в эти минуты модельеры и парикмахеры раскрывают секреты своего мастерства. ПОнравился ли школьникам проект "Билет в будущее" , наш корреспондент Екатерина Таманова расскажет в итоговом выпуске в 21.05
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