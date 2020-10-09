У школьников появилась возможность выбрать интересную профессию . В регионе стартовал проект "Билет в будущее".

У школьников появилась возможность выбрать интересную профессию . В регионе стартовал проект "Билет в будущее".- Ставьте везде, ваша вотчина жарьте не хочу. Главное, чтобы вы запомнили где ваша сковорода!А во Владимирском технологическом колледже в эти минуты модельеры и парикмахеры раскрывают секреты своего мастерства. ПОнравился ли школьникам проект "Билет в будущее" , наш корреспондент Екатерина Таманова расскажет в итоговом выпуске в 21.05А ТАКЖЕ:Не выходи из комнаты...Для здоровья. Жителей региона просятоставатьсядома, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.Долгожданный ремонт.Всем миром. К восьмисотлетию Александра Невского во Владимире отремонтируют Богородице-Рождественский монастырь.Эрон-дон-дон! Вединственном экземпляре. Автофест собрал хозяев самых необычных тюнингованных автомобилей.