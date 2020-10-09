Древняя обитель, в которой 400 лет покоился прах святого великого князя Александра Невского, готовится к 800-летию со дня его рождения.

Еще в одном знаковом для владимирцев месте начался ремонт. Строительные леса появились у стен Богородице-Рождественского монастыря. Древняя обитель, в которой 400 лет покоился прах святого великого князя Александра Невского, готовится к 800-летию со дня его рождения.Пока идет косметический ремонт стен. Средств на реставрацию памятника федерального значения так и не выделили. Поэтому пришлось собирать всем миром. Помогло Московское отделение Императорского православного Палестинского Общества. Работы ведет реставрационная фирма, имеющая лицензию. Контроль за качеством их проведения осуществляет Государственная инспекция по охране культурного наследия Владимирской области. Она же выполнила и проектную документацию.Кирилл (Сурков), игумен Богородице-Рождественского монастыря: «Нам удалось получить разрешение на некоторые виды работ. В 2020 году будет оштукатурен и покрашен 1 этаж собора Рождества-Христова, в 2021 году стены обители с использованием материалов, разрешенных государственной инспекцией».Какие работы предстоит провести. Подробнее репортаж Веры Куликовой смотрите в 14.30.