С 3 ноября 2020 года скоростной поезд «Стриж» № 713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара возобновит курсирование через Владимир.

С 3 ноября 2020 года скоростной поезд «Стриж» № 713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара возобновит курсирование через Владимир.Поезд курсировал в пилотном режиме в августе-сентябре текущего года и оказался очень востребован у пассажиров. Благодаря специальному расписанию и уникальному подвижному составу время поездки по маршруту сокращено почти вдвое и составляет 19 часов. «Стриж» следует через Москву (Курский вокзал), Владимир, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас-1, Саранск, Сызрань.Поезд будет курсировать через день. Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с 3 ноября 2020 года в 00:45 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Самару в 20:45 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться с 4 ноября 2020 года в 01:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:24 того же дня, сообщилапресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".Продажа билетов на «Стриж» Санкт-Петербург – Самара открыта. Ознакомиться с полным маршрутом поезда, оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».