Это не значит, что регион должен зарастать грязью.

Региональные власти отменили во Владимирской области все субботники. Это сделано в связи с увеличением количества заболевших новым коронавирусом. Но это не значит, что теперь никто не будет убирать мусор и листву на улицах. Соответствующие работы будут выполнять профильные организации.Также жителей призывают соблюдать чистоту и порядок в общественных местах, на улицах, в зеленых зонах.Напомним, что в эту субботу во Владимире также субботника не будет, хотя на неделе в областном центре успели провести ряд экологических акций.