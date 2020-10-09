В Собинском районе дорогие смартфоны похитили из салона связи, пока не видели продавцы. 9 дорогостоящих мобильных телефонов украли прямо с витрины магазина. О происшествии в полицию

В Собинском районе дорогие смартфоны похитили из салона связи, пока не видели продавцы. 9 дорогостоящих мобильных телефонов украли прямо с витрины магазина. О происшествии в полицию сообщили сами сотрудники салона. Ущерб от кражи составил почти 400 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и по ним установили, что неизвестный молодой