В соцсетях появились сообщения, что во Владимире сбили велосипедиста.

В соцсетях областного центра появились сообщения, что во Владимире вчера вечером сбили человека. Затем уточнили, что это был велосипедист. Так, в группе Вконтакте Инцидент Владимир сообщается, что велосипедист сорока лет двигался по обочине дороги в промзоне Юго-Западного района, и на него наехала иномарка - такси UBER, которая также ехала оп обочине. Информацию подтверждают и сведения областной полиции. Пострадавший умер от полученных травм.