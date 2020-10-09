На дороге в Мостострой произошла смертельная авария. Водитель 1969 года рождения за рулем Фольксвагена допустил наезд на велосипедиста. Трагедия произошла на 3-ем километре дороги

На дороге в Мостострой произошла смертельная авария. Водитель 1969 года рождения за рулем Фольксвагена допустил наезд на велосипедиста. Трагедия произошла на 3-ем километре дороги “Владимир-Мостострой” в темное время суток. Владимирцы в соцсетях, обсуждая произошедшее, отмечают, что этот участок дороги недостаточно освещен для движения велосипедистов и пешеходов. Там тьма тьмущая на дороге. Тоже видела это ДТП. Человек на