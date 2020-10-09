Из них 43 уже введены в эксплуатацию и полностью готовы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Из них 43 уже введены в эксплуатацию и полностью готовы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.Остальные 33 аппарата для искусственной вентиляции легких будут готовы к работе в ближайшие дни, сообщила директор Департамента здравоохранения Елена Утемова.Оборудование поступило в рамках централизованной поставки Минпромторга в соответствии с заявленной потребностью Минздрава РФ. Все аппараты ИВЛ отвечают необходимым требованиям и разрешены к эксплуатации.Напомним, что аппараты ИВЛ используются для респираторной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.