Суточный прирост зараженных коронавирусом в России побил новый рекорд. За прошедшие сутки диагноз поставили 12 126 гражданам.

Суточный прирост зараженных коронавирусом в России побил новый рекорд. За прошедшие сутки диагноз поставили 12 126 гражданам.В середине сентября скорость распространения COVID-19 в стране резко выросла. По словам экспертов, причиной тому – холодный сезон. В осенне-зимний период люди больше всего подвержены простудам и болезням верхних дыхательных путей.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в беседе с РИА Новости, что если число инфицированных россиян продолжит расти, то "могут потребоваться новые меры". Какие именно ограничения могут ввести в стране, в Кремле не уточнили.За весь период пандемии было зафиксировано 1,27 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. Более 1 миллиона человек вылечились и покинули больницы, 22 тысяч пациентов не смогли победить недуг, рассказали в оперштабе.Ранее специалист Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь. При этом она отметила, что нынешняя ситуация с коронавирусом в стране не так страшна. Рекордный прирост связан с увеличением количества проведенных тестов.Власти просят россиян соблюдать меры предосторожности: держать социальную дистанцию в 1,5 метра, носить медицинские маски и перчатки в транспорте и других общественных местах. Также необходимо регулярно мыть руки и пользоваться антисептиком.