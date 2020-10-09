Слишком много насчитали за вывоз мусора. Речь о пенсионере, которому далеко за 80-т. В квартире проживают двое, а счета за вывоз мусора выставляли на четверых. В итоге переплата составила

Слишком много насчитали за вывоз мусора. Речь о пенсионере, которому далеко за 80-т. В квартире проживают двое, а счета за вывоз мусора выставляли на четверых. В итоге переплата составила больше полутора тысяч. На свою защиту дедушка позвал юристов. Сам из-за почтенного возраста по судам ходить не может. Защитники переплату увидели, и теперь требуют 50 тысяч