Вчера этот пост заняла Светлана Закирова.

Новый И.О. руководителя УФНС по Владимирской области - наша землячка. Светлана Закирова - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. Она родилась в с. Ильинское, Юрьев-Польского района, окончила Юрьев-Польский финансовый техникум, а затем Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. После выпуска четыре года работала в Финансовом управлении Владимирского облисполкома, затем в налоговых органах Владимирской области.Была государственным налоговым инспектором, старшим государственным налоговым инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела УФНС России по Владимирской области.С 2013 года работала заместителем руководителя УФНС России по Владимирской области.Напомним, что предыдущий руководитель Алексей Горюнов занимал этот пост полтора года.