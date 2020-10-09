Вчера этот пост заняла Светлана Закирова.
Новая руководительница УФНС по Владимирской области - наша землячка. Светлана Закирова - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. Она родилась в с. Ильинское, Юрьев-Польского района, окончила Юрьев-Польский финансовый техникум, а затем Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. После выпуска четыре года работала в Финансовом управлении Владимирского облисполкома, затем в налоговых органах Владимирской области.
Была государственным налоговым инспектором, старшим государственным налоговым инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела УФНС России по Владимирской области.
С 2013 года работала заместителем руководителя УФНС России по Владимирской области.
Напомним, что предыдущий руководитель Алексей Горюнов занимал этот пост полтора года.