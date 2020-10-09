- Усадьба Храповицкого, как место подготовки реставраторов и архитекторов. В Судогодском районе открылась "Школа волонтёров наследия".

- Усадьба Храповицкого, как место подготовки реставраторов и архитекторов. В Судогодском районе открылась "Школа волонтёров наследия".- Места отдыха и притяжения горожан. Как изменился парк Добросельский и что ждёт зелёную зону у дворца творчества юных?- С таким домашним питомцем точно не соскучишься! Каково это держать в квартире лису, пусть даже крохотную?Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00 на канале «Россия». Не пропустите!