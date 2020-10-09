Помощь требуется и Владимирскому академическому театру драмы.

Помощь требуется и Владимирскому академическому театру драмыМного добровольцев откликнулись после пожара, но для того, чтобы помочь с демонтажом поврежденных огнем конструкций, необходимо особое разрешение. Поэтому, с расчисткой зрительного зала драмтеатру помогла специальная фирма - уже вывезли кресла и остальные сгоревшие вещи. И все же помощь требуется. Нужны волонтеры, чтобы привести в порядок территорию у здания театра.Светлана Игнатова, пресс-атташе Владимирского академического театра драмы: «Внутри театра работы сейчас не ведутся, а вот уборка территории является для нас первоочередной задачей. Все контакты можно найти в наших социальных сетях, в Фейсбуке, Одноклассниках, Вконтакте и Инстаграме. Мы очень надеемся, что волонтеры откликнутся и помогут нам привести в порядок территорию вокруг театра этой осенью».