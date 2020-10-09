Всемирный праздник не чужд и жителям нашего региона.

9 октября отмечается Всемирный день яйца, и для владимирцев этот праздник не чужой. С каждым годом мы едим все больше яиц. Судя по сведениям Владимирстата, каждый житель нашего региона съедает 22 яйца в месяц, не считая "скрытых" яичных продуктов в товарах пищепрома: выпечка, макаронные изделия, полуфабрикаты и тп.В 2016 году мы съедали 20 яиц в месяц, а в 2013 -ом и вообще по 18 штук.Между прочим, владимирцы обеспечивают яйцами не только себя. В 2019 году вывоз яиц сельхозпредприятиями за пределы области составил 60% от общего объема реализации. Больше всего было вывезено в Московскую область – 172 млн. шт. Также владимирские яйца поставлялись и в г.Москву – 74 млн. штук, в Краснодарский край – 34 млн., в регионы ЦФО и в г.Санкт-Петербург.Кстати, врачи утверждают, что яйца не так уж вредны, а польза от яиц большая. Между прочим, они не только насыщены питательными веществами, но и служат науке в деле изготовления вакцин и испытания новых лекарств. Согласитесь, что это актуально на сегодня, как никогда.