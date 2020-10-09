В городском планетарии состоялась встреча ветеранов Байконура с жителями.

Во Владимирском планетарии в рамках Всемирной недели космоса прошла встреча с космодрома Байконур. Почётными гостями мероприятия стали владимирцы, которые осуществляли запуски первых отечественных космических кораблей, представители ветеранских организаций города, ветераны Байконура из других городов России.Участники встречи поделились воспоминаниями с владимирскими студентами. Ведь 2020 год для байконуровцев — юбилейный. Многие из них были непосредственными участниками самых ярких событий в истории освоения космоса. Так, Николай Калитенко, председатель Костромского отделения Русского Космического общества, занимался испытаниями боевых и космических ракетных комплексов, РКН «Протон», «Союз». Член владимирской ветеранской организации Анатолий Корешков участвовал в запуске первой в СССР межконтинентальной баллистической ракеты, первого спутника Земли, первого космонавта планеты Юрия Гагарина, в трёх лунных программах и первой международной программе «Союз-Аполлон».Главным событием встречи стала презентация второй части книги «Призвание — Байконур» Михаила Яшукова, прослужившего на космодроме 25 лет. В книге рассказывается о знаменитых жителях региона, внесших значительный вклад в развитие космической отрасли, и ветеранах космодрома. Также в ней представлены материалы о сотрудничестве Центра подготовки космонавтов и Владимирского филиала РАНХиГС, музейных экспозициях, посвящённых космической теме, редкие фотографии. Книга поступит в муниципальные учреждения культуры и образования, общественные организации города.