Профессии разные нужны, профессии разные важны. Как школьникам выбрать ту самую?

Профессии разные нужны, профессии разные важны. Как школьникам выбрать ту самую?Осаночка как в балете. До конца дорезаем , до конца. И ножичек ведем прямо. Прямо держим ножик!Во владимирском техникуме экономики и права для ребят провели необычный урок. Школьники Собинского района смогли попробовать себя в роли настоящих поваров.Под руководством опытного преподавателя приготовилиФриттату - итальянский омлет с начинкой.Шинковать, взбивать и обжаривать ребят учил мастер производственного обучения Анди Мартин -он уверен,такие уроки дляребят нужно проводить еще с детского сада, ведь это очень важно- выбрать будущую профессию правильно. На уроке он присмотрел себе и будущих учеников.Анди Мартин, мастер производственного обучения Владимирского техникума экономики и права:- Есть уже двое , которые видно , что руки рабочие и стоят прямо и нарезают так как, было сказано, и слушаются. И даже некоторые отвечают: "Да, шеф". Насмотрелись передач. Да, есть к кому присмотреться.- Профессии у нас интересные. Поэтому показать, чем каждая профессия жива. Мы имеем такую возможность.Такие профессиональные пробы проходят в рамках проекта"Билет в будущее". Школьники с 6-гопо 11-ыйкласс могут попробоватьсебя в абсолютно разных профессиях.Для них моделируют различныепрофессиональные задачи. Например, в компетенции "Администрирование отелей" , ребятадолжны были помочь забронировать номерпостояльцу . А на уроках по предпринимательству составить личный бюджет,рассчитатьдоходы и расходы.Галина Мизелева, руководитель регионального отделения "Союз женщин Владимирской области":Чаще всего выбор детям помогают делать родители ну и друзья, хочется быть рядом с друзьями,хочется пойти со всеми учится. И получается ты пошел со всеми вместе учится, тебе эта профессия со всем ни как не подходит. И человек становится просто несчастным в будущим, потому что он каждый день будет ходить на ту работу, которую не любит. И вот то что мы сегодня создаем вот такую возможность счастливого профессионального будущего для детей это очень важно.Парикмахер или модельер не обязательно женская профессия,уверены преподаватели владимирского технологического колледжа . На занятия проекта "Билет в будующие" к ним приезжают и молодые люди. Делают прически на манекенах, декорируют футболки. У многих получается не хуже,чем у девчонок.Антон Карлловский, ученик 6 класса школы с.Рождествено (Собинский район):- Ощущения смешанные, кажется и трудно и первый раз. И интересно очень.Кирилл Подгорный, ученик 9 класса школы с.Рождествено (Собинский район):Мы причесывали манекены, мы завивали им волосы. Научились распределять их по частям. Любая профессия хороша, если тебе нравится , то ничего плохого в этом нету.Стать участником проекта может любой школьник. 16 образовательных учреждений во всех районах области готовы принять ребят и помочь им выбрать будущую профессию по душе.Екатерина Таманова, Илья Хлудов. Вести Владимир.