Это произошло благодаря мерам соцподдержки, утверждённым Владимиром Сипягиным.

Благодаря мерам соцподдержки в больницы и поликлиники региона на должность участкового врача с начала года трудоустроились 48 специалистов – 25 педиатров и 23 терапевта, сообщает пресс-служба администрации региона.Помимо этого, в регионе стало больше участковых докторов. В рамках программы «Земский доктор»: трудоустроились 14 врачей – 9 терапевтов и 5 педиатров. Таким образом, первичное звено региональной системы здравоохранения пополнили 62 участковых врача – 32 терапевта и 30 педиатров. Добавим, что врачи первичного звена продолжают трудоустраиваться в региональные учреждения здравоохранения.Ранее мы сообщали читателям о трудоустройстве в городах области с населением свыше 50 тысяч человек. По обновлённым данным, в первичное звено трудоустроились ещё 3 участковых врача: 2 – в Областную детскую клиническую больницу и 1 – во владимирскую Городскую больницу №4. Напомним, самое большое кадровое пополнение – в участковой службе Детской городской поликлиники №1 города Владимира. Сюда пришли работать 17 педиатров.«Если говорить о географии, то она представлена очень широко. Алтайский край, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская, Кемеровская, Ивановская области, а также Башкирия и Мордовия, - специалисты из этих территорий теперь работают в нашем регионе», - отмечают в пресс-службе главы региона.Терапевты приехали из Ставропольского края, Брянской, Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей, Пермского края, Алтайского края, Башкирии, Чечни и других субъектов РФ.Первичное звено терапевтической службы пополнили 23 участковых терапевта. Больше всего новых врачей – в Городской больнице №4 г. Владимира – 8 человек. В Городской поликлинике №1 г. Владимира – 5 человек. Во владимирские городские больницы №2, №5, поликлинику №2 и Александровскую районную больницу трудоустроились по 2 врача, в Гусь-Хрустальную городскую больницу и Муромскую городскую больницу №3 – по 1 врачу.Отметим, что двухмиллионные выплаты положены врачам первичного звена в возрасте до 50 лет при трудоустройстве в государственные медицинские организации городов Владимирской области с населением свыше 50 тысяч человек, где не действует программа «Земский доктор». Этот порядок утверждён главой региона Владимиром Сипягиным. Для получения средств медработнику необходимо отработать не менее 10 лет со дня заключения трудового договора с медицинской организацией. Компенсационную выплату могут получить и врачи, переехавшие в нашу область из других регионов.Молодые специалисты первичного звена в возрасте до 35 лет также получили единовременную компенсационную выплату в размере 300 тысяч рублей. Некоторые уже приобрели жильё во Владимирской области, а остальные получают ежемесячную денежную компенсацию за наём жилья.