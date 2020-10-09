Исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Сергей Шевченко обратился в жителям региона

Исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Сергей Шевченко обратился в жителям региона с просьбой провести выходные дома из-за распространения новой коронавирусной инфекции.- Уважаемые жители Владимирской области! Для того, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обстановки и разомкнуть цепочку контактов, предотвратив новые заражения, убедительно просим вас провести выходные дома. Это ограничение жизненно необходимо как старшему поколению, так и детям, и работающим взрослым людям. Призываем вас со всем вниманием отнестись к этой просьбе работников здравоохранения и защитить себя и своих близких. Обращаюсь к вам не только от имени оперативного штаба, но и от себя лично, как врач. Оставайтесь дома, сохраните здоровье.