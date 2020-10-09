Очевидцы в соцсетях утверждают, что автомобиль – известного агрегатора такси и место происшествия практически не освещено.

Во Владимире в промзоне Юго-Западного района в ДТП погиб велосипедист. По информации областной полиции, автоавария произошла накануне около 18.30. Водитель иномарки, сбил 40-летнего велосипедиста, который ехал по обочине.Очевидцы в соцсетях утверждают, что автомобиль – известного агрегатора такси и место происшествия практически не освещено.Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.