Пилоты-мотоциклисты покажут свои навыки фигурного вождения.

В субботу, 10 октября, во Владимиресостоится соревнование «МОТОДЖИМХАНА 2020», в котором пилоты-мотоциклисты покажут свои навыки фигурного вождения.Организаторомявляется мотоклуб «Ночные Волки Владимир».В соревновании предусмотрены 5 классов: «чопперы», «спорт-турист», «дорожные мотоциклы», «мотоледи» и «юниоры». В начале программы пройдет соревнование среди малышей на беговелах. На мероприятии ожидается от 50 до 70 участников, а также от 500 до 1000 зрителей.Зрителей ждет яркое шоу, отличные ведущие, входящие в проект «ТОП-10 Владимир», зажигательная музыка и DJ, розыгрыши, фудкорты и хорошее настроение. А участников интересное соревнование. Победители получат большие призы, грамоты и авторские кубки.